المركزي يتفق مع إدارات المصارف على آلية عمل لنقل السيولة لعدد من المدن

اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وإدارات المصارف التجارية على آلية عمل خلال الأسابيع القادمة تضمن نقل السيولة لأقسام الإصدار بسبها وغريان، مؤكدا توفر مخزون كاف يغطي احتياجات المصارف طيلة الأشهر القادمة.

وأضاف مصرف ليبيا المركزي أن المجتمعين اتفقوا على التنسيق مع المصارف لنقل شحنات السيولة برا وجوا لكافة مناطق ليبيا، مشيرا إلى وصول شحنة سيولة الأربعاء إلى مدينة سبها على أن تصل شحنات أخرى تباعا.

وقال المركزي إن العمل جار على نقل شحنات سيولة لمدينتي غات وأوباري وغيرهما من المناطق، داعيا إدارات المصارف للتواصل مع إدارة الإصدار لمصرف ليبيا المركزي وطلب احتياجاتها كاملة من السيولة.

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