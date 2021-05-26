أبوجناح: يناقش مع مدير فرع مصرف ليبيا المركزي بسبها إنهاء مشكلة السيولة

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبوجناح” اليوم الأربعاء الموافق 26-5-2021 مع مدير فرع مصرف ليبيا المركزي بسبها “محمود عبد الكريم، وبحضور مدير الشؤون الإدارية والمالية” محمد سالم” ونائب رئيس نقابة المصارف” يوسف المدني”ورئيس فرع النقابة بالجنوب.

تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تقديم أفضل الخدمات المصرفية للمواطنين وإنهاء مشكلة السيولة النقدية، كما تزامن الاجتماع مع وصول سيولة نقدية بقيمة 60 مليون دينار، والتي وصلت للمصارف العامة بالجنوب بعد وصول مبلغ مماثل قبل عيد الفطر المبارك .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية