إقرار آلية تضمن نقل السيولة براً وجواً لكافة مناطق ليبيا

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الأربعاء، اجتماعا مع الإدارات ذات العلاقة بالمصرف، لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية ولكافة مناطق ليبيا.

وقال المصرف في بيان، إن الاجتماع جاء في إطار متابعة مصرف ليبيا المركزي لأوضاع السيولة لدى فروع المصارف التجارية وأقسام الإصدار لديها.

ووفق البيان، فقد تم الاتفاق على آلية عمل خلال الأسابيع القادمة، تضمن نقل السيولة لأقسام الإصدار بمدينة سبها وغريان، والتنسيق مع المصارف لنقل شحنات سيولة برا وجوا لكافة مناطق ليبيا.

وعلى إثر ذلك وصلت شحنة سيولة اليوم إلى مدينة سبها، وستصل تباعا شحنات أخرى، ويجري العمل على نقل شحنات سيولة لمدينتي غات وأوباري وغيرها من المناطق.

ودعا مصرف ليبيا المركزي إدارات المصارف للتواصل مع إدارة الإصدار لمصرف ليبيا المركزي، وطلب احتياجاتها كاملة من السيولة، مؤكدا توفر مخزون كافٍ يغطي احتياجات المصارف طيلة الأشهر القادمة.

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