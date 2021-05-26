الكبير  يُتابع تنفيذ الخطة الموضوعة لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية ولكافة مناطق ليبيا

طرابلس 26 مايو 2021 (وال)- عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق الكبير بمكتبه اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع الإدارات ذات العلاقة بمصرف ليبيا المركزي، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية ولكافة مناطق ليبيا.

هذا وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على آلية العمل خلال الأسابيع القادمة، والتي تضمن نقل السيولة لأقسام الإصدار بمدينة سبها وغربان، والتنسيق مع المصارف لنقل شحنات سيولة برا وجوا لكافة مناطق ليبيا.

ووصلت اليوم شحنة سيولة إلى مدينة سبها، وستصل تباعا شحنات أخرى، وجاري العمل على نقل شحنات سيولة لمدينتي غات وأوباري وغيرها من المناطق.

ودعا مصرف ليبيا المركزي إدارات المصارف للتواصل مع إدارة الإصدار لمصرف ليبيا المركزي، وطلب احتياجاتها كاملة من السيولة، مؤكدًا توفر مخزون كاف يُغطي احتياجات المصارف طيلة الأشهر القادمة. (وال) س خ/ ر ت

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