الوطنية للنفط وشركاتها تشارك في منتدى نهضة قطاع النفطي الليبي

قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” رفقة الرئيس والمدير التنفيذي لشركة شلمبرجير “اوليفر لي بوش” بالمشاركة في أعمال منتدى نهضة قطاع النفط الليبي والذي استمر لمدة ثلاثة أيام بمدينة اسطنبول بتركيا.

ونوه صنع الله على أهمية البرامج المشتركة التى تنفذ حاليا بخصوص تحسين الإنتاج ومساهمة الشركة في إعادة إنتاج الآبار المقفلة ، وكذلك انشاء مركز تدريب ببنغازي الذي يهتم بتنمية القوى العاملة وتنمية مهاراتهم والذي باشر فعلاً بتنفيذ أول برامجه التدريبية بمدينة بنغازي.

كما تخلل هذا المنتدى آخر التقنيات المستعملة في إنتاج المكامن النفطية وخاصة فيما يتعلق بإدارة المكامن بالطرق المثلى والمحافظة عليها، وتم التطرق لآخر تقنيات إعادة الدخول للآبار وتحسين إنتاجيتها سواءً عن طريق الحفر الأفقي أو الحفر المائل.

وذكر أيضاً بأنه خصص جانب من هذا المنتدى للتقنيات المتاحة لشركة شلمبرجير في مجال تقييم وإعادة تأهيل المعدات السطحية.

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