الشركة العامة للكهرباء و شركة داوو الكورية يناقشان استئناف العمل بمشروع محطة الزويتينة الغازية

طرابلس 26 مايو 2021 ( وال )- عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس ” وئام العبدلي “، اجتماعًا موسعًا مع شركة داوو الكورية المقاول المسؤول عن مشروع محطة الزويتينة الغازية .

وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة الرئيس بطريق السواني، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة للفريق الاستشاري للمشروع (شركة اسيسكو)، آخر مستجدات استئناف أعمال المشروع وما تم انجازه من قبل المقاول.

وقدمت شركة داوو الكورية خارطة طريق استئناف العمل بالمشروع وأفادت بوصول فريق فنّي لموقع المشروع لتجهيز الموقع والشروع في تقييم مواد المشروع .

كما أكد المقاول على التعاون المشترك بين الشركة العامة للكهرباء وشركة داوو الكورية في مجال تنفيذ مشروعات الطاقة الكهربائية .(وال)

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