بالوثائق: مجلس إدارة الكهرباء يشكل أربعة لجان بخصوص التعاقد مع الشركات المصرية ..تعرف على التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على سلسلة من قرارات مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وذلك بتشكيل عدة لجان لدراسة عروض عدة شركات مصرية خاصة.

وتنص قرارات تشكيل اللجان على تشكيل لجنة لمتابعة شركة orascom ، ولجنة لشركة ROWAD، ولجنة لشركة HASSAN ALLAM.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة لتقييم العروض المقدمة من قبل الشركات المذكورة وإعداد تقرير بالخصوص .

كما تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة محمد أبوزيد الذي قرر مجلس الإدارة تكليفه في القرار رقم 245 كرئيس للجنة والذي تقدم بالإعتذار عن تكليفه بالخصوص .

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