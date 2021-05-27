اقتصاد

تحديات كبيرة تنتظر إدارة المركزي.. أبرزها “سعر الصرف”

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتباك كبير تعيشه السياسة النقدية في ليبيا، بعد تأجيل اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي، مرتيْن، خلال مايو الجاري، وتحديد موعدٍ جديدٍ، في الثالث من يونيو المقبل؛ لعقد لقاءٍ افتراضيٍّ بين الأعضاء، عبر الإنترنت.

معضلةٌ أخرىٌ؛ تُواجه أعضاء ادارة المركزي، خلال اجتماعهم المقبل، تتمثّل في إمكانية خفض قيمة سعر صرف الدولار، تزامنًا مع دراسة مشروع الموازنة من قبل مجلس النواب، الذي لم يعتمد، هذا الأسبوع، إذ أوضحت الحكومة شكل الميزانية المقبلة على سعر صرف أربعة دنانير و48قرشًا.

مراقبون؛ حذروا من اعتماد الميزانية بهذا الشكل الكبير بمبلغ. 97 مليار دينار، ممّا يعني صعوبة تعديل السعر مستقبلاً أو القبول بخيار زيادة عجز الميزانية مستقبلاً؛ لأن الفارق سيكون كبيرًا بالمقارنة بين المقترح وما سيتم اعتماده لاحقًا.

وقال خبراء اقتصاد، عبر مواقع التواصل، إنهم علموا من مصادر، أن اللجنة الفنية المعنية بدراسة سعر الصرف وتعديله؛ ربما ستقوم تخفيض بمقدار ربع دينار للدولار الواحد؛ ممّا يعني بقاء سعر الصرف عند مستويات أعلى من أربعة دنانير.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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