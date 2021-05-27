نصية: اقترحنا على مجلس النواب إنشاء مؤسسة تهتم بتنفيذ منحة الأولاد وأي منافع نقدية

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قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية إنه ومجموعة من النواب قدموا مقترحًا إلى مجلس النواب لإنشاء مؤسسه سيادية تحت اسم مؤسسة المنافع النقدية.

وأضاف نصية في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أن هذه المؤسسة تهتم بتنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن منحة الأولاد والزوجة وكذلك أي منافع نقدية تقر بقانون مثل استبدال الدعم وغيرها.

وأوضح عضو مجلس النواب أن هذه المؤسسة تحمل اسم مؤسسة المنافع النقدية وسوف تعرض في الجلسات القادمة للمناقشة، وتتولى توزيع هذه المنافع النقدية وغيرها على مستحقيها بعيدا عن الحكومات ووفقا للقانون.

وتابع نصية عبر مقترحهم أن يتم إنشاء المؤسسة بقانون يصدر من الجهة التشريعية ويتولى إدارتها مجلس إدارة غير متفرغ ومدير تنفيذي متفرع وتجهز بكل وسائل التقنية.

واقترح بأن تحدد المؤسسة بهيكل إداري وملاك وظيفي محدد وتحال إليها سنويا كل الأموال اللازمة للمنافع النقدية وفقا للقوانين المتعلقة.

وقال عضو مجلس النواب إن مقدمو المقترح على استعداد لتقديم مشروع قانون متعلق بإنشاء المؤسسية في حالة الموافقة عليه.