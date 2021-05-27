وزير النفط والغاز يؤكد على مساعي لتفعيل قرار زيادة المرتبات بنسبة 67‎%‎

اجتمع وزير النفط و الغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” مع رئيس النقابة العامة للنفط ونقباء وأعضاء النقابات بالشركات النفطية.

تناول الإجتماع مناقشة المواضيع التي تهم مستخدمي قطاع النفط، كتفعيل قرار زيادة المرتبات بنسبة 67‎%‎ ، وكذلك موضوع التأمين الصحي للمستخدمين بالإضافة إلى مواضيع وقضايا أخرى.

من جهته أكد الوزير بأن الوزارة تسعى بكل ما أوتيت من قوة لتحقيق كل ما طرح من مواضيع، خصوصاً المساعي الجادة لتفعيل قرار زيادة المرتبات بنسبة 67‎%‎ ، كما أن الوزارة على أتصال دائم ومباشر مع كل الأطراف الفاعلة بالخصوص، بالإضافة إلى دعمه للنقابات التي فعلياً تترجم لدى المسؤولين هموم ومطالب مستخدمي القطاع سعياً لتحقيق الرضا الوظيفي لديهم كافة.

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