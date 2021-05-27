«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار (الخميس 27 مايو 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 27 مايو 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.455 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.4298 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2829 دينار، والليرة التركية 0.5274 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.1879 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2129 دينار، والدينار التونسي 1.6326 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 27 مايو 2021:

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