أسعار الذهب اليوم الخميس تعاود الصعود مع ارتفاع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب مرة اخرى فوق 1900 دولار للاونصة، الخميس، بعد انخفاضها صباح اليوم حيث يترقب المستثمرون قراءات اقتصادية رئيسية من الولايات المتحدة بينما أثر ارتفاع الدولار على أسعار السبائك.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلى 1901.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش ، بعد أن سجل أعلى مستوياته بسعر 1،912.50 دولارًا يوم الأربعاء.

في مكان آخر ، ارتفع البلاديوم بنسبة 0.4٪ إلى 2755.52 دولارا للأوقية ، وتراجع الفضة 0.1٪ إلى 27.65 دولارًا ، وانخفض البلاتين 0.3٪ إلى 1187.71 دولارًا.

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