اقتصاد

“صنع الله” يُشارك في منتدى نهضة قطاع النفط

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهت المؤسسة الوطنية للنفط مُشاركتها في منتدى نهضة قطاع النفط الليبي، الذي نُظّم في اسطنبول، هذا الإسبوع، بإشراف من شركة “شلبمرحيز”.

وقال رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، في تصريحٍ علي هامش المنتدى، نقله المكتب الإعلامي للمؤسسة، إن “شلمبرحير” تُعدّ شريكًا مهمًا، وتعمل، حاليًا، على إعادة العمل في بعض الحقول عن طريق صيانة الآبار، إلى جانب مساهمة الشركة في إنشاء مركزيْ تدريب في بنغازي.

واستعرضت الفرق الفنية في “شلمبرجير”، خلال المنتدى، خبرتها في مجال إعادة تأهيل المُعدّات السطحية، وتطوير البنية التحتية، وتنمية مهارات للعالمين.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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