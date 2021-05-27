مشاورات حول إمكانية تطبيق قرار زيادة مرتبات قطاع النفط

بحث وزير النفط والغاز محمد عون، مع رئيس النقابة العامة لعمال النفط؛ إمكانية تفعيل القرار المتعلق بزيادة المرتبات بنسبة 67٪.

وناقش “عون”، خلال الاجتماع الذي عُقد في ديوان الوزارة في طرابلس، التأمين الصحي للعاملين بكافة المواقع الإدارية و الإنتاجية وموانئ التصدير.

وشدّد وزير النفط والغاز على أهمية الدور النقابي الذي يُساهم في تحقيق مطالب العاملين، موضحًا أن الوزارة على تواصلٍ مع كافة الجهات؛ بهدف تنفيذ الزيادة أسوةً ببعض القطاعات الأخرى.

ويُطالب مستخدمو قطاع النفط، بشكل متكرر، طيلة السنوات الماضية، كافة الحكومات، بضرورة تفعيل القرار المعنيّ بزيادة المرتبات بنسبة 67٪، والصادر عام 2013.

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