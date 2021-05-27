بالكور: حكومة الدبيبة لا تستطيع تنفيذ قرارات زيادة المرتبات.. لهذا السبب!

قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور، إن حكومة الوحدة الوطنية أكدت أنها لا تستطيع تطبيق القوانين والقرارات الصادرة بخصوص زيادة المرتبات.

بالكور، وفي تصريحات نقلتها قناة تبادل الاقتصادية، أضاف: “أن حكومة الوحدة الوطنية لا تستطيع تنفيذ قرارات زيادة الرواتب على اعتبار أن هذه الزيادات ستجعل رقم المرتبات وحده يقترب من 60 مليار”.

وأعتقد أن يعتمد مجلس النواب الميزانية المقترحة بمبلغ 75 مليار، مشيرا إلى أن المجلس سيقوم ابتداء من الأسبوع القادم بمناقشة مشروع قانون موحد لمرتبات الموظفين العاملين بالوحدات الإدارية الممولة من الخزينة العامة.

وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي ليحقق عدالة اجتماعية بين العاملين في الدولة.

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