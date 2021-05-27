السعودية تُقدّم 100 مليون دولار لإنشاء أول صندوق عالمي لدعم السياحة

أعلنت السعودية، خلال قمة تعافي القطاع السياحي، أمس، أنها ستقدم مائة مليون دولار؛ لتأسيس صندوق عالمي لدعم القطاع السياحي في العالم، كأول صندوق دولي من نوعه لتحفيز نمو السياحة، بالشراكة مع البنك الدولي.

القمة، التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض؛ شارك فيها عددٌ كبيرٌ من وزراء السياحة في دول العالم، والمنظمات الدولية المعنية، إذ جاءت لمناقشة السبل الكفيلة بإعادة مستقبل السياحة إلى سابق عهده، بعد أن عصفت به آثار جائحة “كورونا”.

وبحسب وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب؛ فإن هذا الصندوق يهدف إلى “دعم القدرات البشرية للاستفادة القصوى من القطاع لمستقبل أكثر استدامة، وهي خطوةٌ تُعزّز المسؤولية اللازمة تجاه السياحة؛ للارتقاء بالقطاع مع الحفاظ على البيئة المحلية”.

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