“الصناعات الهندسية” ترفع الصادرات المصرية غير النفطية

ارتفعت الصادرات المصرية غير النفطية، في أول أربعة أشهر من هذا للعام، مدفوعةً بالصناعات الهندسية.

وقالت وزارة التجارة و الصناعة، في بيان، إن نسبة الارتفاع بلغت 11%، أي ما يعادل تسعة مليارات و800 مليون دولار.

فيما سجلت الصادرات المصرية، خلال الفترة ذاتها في 2020، أكثر من ثمانية مليارات دولار.

و أوضحت الوزارة أن الصناعات الهندسية ارتفعت، وحدها، بنسبة 48% من إجمالي الصادرات، بما يعادل 969 مليون دولار.

وعن الواردات؛ أشارت البيانات الحديثة إلى ارتفاعها بنسبة 5%؛ لتُسجّل أعلى من 23 مليار دولار، بالمقارنة مع الفترة ذاتها، على أساس سنوي.

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