شركة الواحة تُنهي أعمال صيانة الخطّ الرئيس بين “الظهرة والسدرة”

أعلنت شركة الواحة للنفط، عن تمكّن فريق صيانة خطوط حقل الظهرة، من استكمال أعمال الصيانة على الخط الرئيس بين الظهرة والسدرة.

وأفادت الشركة، في بيانها، أن الفرق الفنية أتمّت إجراء الكشف علي خط 32 بوصة، الواقع بين حقل الظهرة وميناء السدرة النفطي، إذ قامت الفرق الفنية بتحديد موقع الخلل، والتوجّه، مباشرةً، برفقة مُختّصي السلامة بالظهرة إلى مكان الخلل، والشروع في إجراء الصيانة للتسرب، وتركيب دعامات، في وقت قياسي.

وفي وقت سابق، أكدت الشركة أن الفرق الفنية المسؤولة عن الصيانة بالشركة، تمكّنت من السيطرة علي تسرب بخط 24 بوصة، لنقل الزيت إلي ميناء السدرة، عند الكيلو “103” غرب منطقة مراده.

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