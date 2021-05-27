اقتصاد

ليبيا تطالب بمشاركة شركات تونسية في إنشاء المناطق الصناعية

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير عام الوكالة العقارية الصناعية في تونس، سهيل شهور، إن وزير الصناعة والمعادن الليبي أحمد أبو هويس، طلب من الوكالة؛ المشاركة في إنشاء المناطق الصناعية في ليبيا، خاصةً تلك المتعثرة منذ عام 2011.

و أوضح “شهور”، في تصريحات نشرتها وكالة “نوفا” الإيطالية، أن الوكالة ستعمل على اختيار أحد المشاريع؛ لتقييمه ودراسته وتحديد مطابقته لكراسة الشروط، ومدى مطابقته للمعايير؛ لوضع دراسة جدوى مناسبة وفقًا للشروط الليبية.

وكان مدير عام الوكالة العقارية الصناعية في تونس سهيل شهور، ووزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هويس، قد التقيا على هامش المنتدى والمعرض “الليبي- التونسي” الذي نُظّم مطلع هذا الأسبوع، في طرابلس.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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