اقتصاد

خاص .. “وال” تسلط الضوء على التأثيرات النفسية التي يسببها التفاوت الإقتصادي بين طبقات فئات المجتمع

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 27 مايو 2021 (وال) – تزايدت في السنوات القليلة الماضية بين أوساط المجتمع الليبي، ظاهرة إقتصادية بشكل ملحوظ حول تفاوت طبقات المجتمع وإنحصاره بين طبقتين إقتصاديتين متمثلة في الفقيرة والغنية جداً، مما تسببت في تأثيرات نفسية كبيرة على أبناء هذا المجتمع.

وكالة الأنباء الليبية، سلطت الضوء على الموضوع حيث تواصلت مع الإستشارية النفسية “سعادا المجبري والتي قالت، بأن التصنيفات التي وضعتها الدولة حسب المستويات والشهادات  تأثر في نفسية المواطن، وأن السيولة المحدودة، من شأنها أن تعيق الأعمال ، فالمواطن لا يستطيع الموازنة بين إمكنياته، وبين السيولة المتاحة.

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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