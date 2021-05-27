اقتصاد

خاص..بالكور: لم نسمع بموافقة الحكومة على تضمين قانون رقم 4 بالميزانية ..تعرف على التفاصيل

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال عضو مجلس النواب “عبد المنعم بالكور” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية: لم نسمع بموافقة الحكومة على تضمين قانون رقم 4 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين .

وتابع بالقول: بالأمس الحكومة أكدت على عدم قدرتها تضمين هذا القرار ولم أسمع حيال الموافقة عليه .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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