خاص..بالكور: لم نسمع بموافقة الحكومة على تضمين قانون رقم 4 بالميزانية ..تعرف على التفاصيل

قال عضو مجلس النواب “عبد المنعم بالكور” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية: لم نسمع بموافقة الحكومة على تضمين قانون رقم 4 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين .
وتابع بالقول: بالأمس الحكومة أكدت على عدم قدرتها تضمين هذا القرار ولم أسمع حيال الموافقة عليه .
قال عضو مجلس النواب “عبد المنعم بالكور” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية: لم نسمع بموافقة الحكومة على تضمين قانون رقم 4 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين .
وتابع بالقول: بالأمس الحكومة أكدت على عدم قدرتها تضمين هذا القرار ولم أسمع حيال الموافقة عليه .
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