خاص.. تنتوش: تخفيض الميزانية كان مقترح ..ولا نعلم رد الحكومة

قال عضو مجلس النواب عمر تنتوش ظهر اليوم في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية إن تخفيض الميزانية من قبل النواب كان اقتراح ولا نعلم رد الحكومة بالخصوص .

وكان عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد قد قال خلال لقاءه مع صدى: نؤكد لكم على أنه تم بالأمس تقديم مقترح متوازن من قبل مجموعة كبيرة من النواب بحيث أن يكون مقترح متوازن داروا بحيث لا ترفض الميزانية بشكلها الحالي وطالبوا بتخطيط بعض البنود وبعض الأبواب بالميزانية وكان مقترح صحيح ومقبول بحيث تخفض الميزانية من 93 إلى 76 مليار دينار ليبي ولاقى هذا الأمر استحسان وقبول أغلبية أعضاء مجلس النواب

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