وديعة ليبية بـ”مليار يورو” لتونس ستودع بالبنك المركزي

قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي، إن ليبيا تعتزم منح تونس وديعة مالية بمليار يورو سيتم إيداعها بالبنك المركزي التونسي.

وأوضح الطرابلسي في تصريح لصحيفة “الشروق” التونسية، أن الوديعة الليبية ستعزز احتياطات تونس من العملة الصعبة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها تونس وفق تعبيره.

وقال الطرابلسي إن زيارة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي طرابلس، كانت مهمة للغاية وكسرت كل جبال الجليد في علاقة تونس بليبيا وتم خلالها اتخاذ قرارات هامة.

وأوضح الطرابلسي أن السوق الليبية ستكون مفتوحة أمام كل التونسيين من كل الاختصاصات خاصة منها السياحة والفندقة والتمريض وكل الحرف والمهن الصناعية.

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