“بعرة”: ستحال القاعدة الدستورية إلى النواب والدولة بملاحظات اللجنة القانونية للتصويت وإن لم يتم التوافق ستؤول إلى الملتقى من جديد

قال أستاذ القانون العام “د. طه بعرة” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية: ستحال القاعدة الدستورية الي مجلسي النواب والدولة بملاحظات اللجنة القانونية للتصويت.

وتابع بالقول: وإذا لم يتم التوافق خلال ثلاثة اسابيع عليها سوف تؤول إلى الملتقى من جديد .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية