اقتصاد

“بعرة”: ستحال القاعدة الدستورية إلى النواب والدولة بملاحظات اللجنة القانونية للتصويت وإن لم يتم التوافق ستؤول إلى الملتقى من جديد

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال أستاذ القانون العام “د. طه بعرة” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية: ستحال القاعدة الدستورية الي مجلسي النواب والدولة بملاحظات اللجنة القانونية للتصويت.

وتابع بالقول: وإذا لم يتم التوافق خلال ثلاثة اسابيع عليها سوف تؤول إلى الملتقى من جديد .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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