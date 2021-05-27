صنع الله يجتمع مع مدير إدارة التفتيش على العمالة بوزارة العمل لمتابعة إجراءات بعض القضايا القانونية

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الخميس اجتماعاً مع مدير إدارة التفتيش على العمالة بوزارة العمل “عبدالناصر الرويمي” ، وبحضور مدير عام الإدارة القانونية “خلف الله ابراهيم” ، وعدد من المدراء بالجهتين.

نوقش خلاله بعض القضايا العمالية والاستماع إلى الردود القانونية عليها من قبل المختصين.

وأشار “صنع الله” إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تعمل على حماية حقوقها، وممتلكاتها واصولها وتمارس صلاحياتها القانونية وفق القرارات والقوانين الصادرة بالخصوص، وتعمل على التوازي لحماية موظفيها وموظفي شركاتها وحقوقهم في كل مكان وفيما تقتضيه هذه الإجراءات.

ومن جانبه أشاد” الرويمي” بالتعاون التام الذي تبديه المؤسسة في الرد على كل الشكاوى والقضايا بفضل سياسة إدارتها الحكيمة، آملاً أن تسوى كل القضايا والنزاعات أمام الجهات المختصة بالشكل المطلوب.

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