موقع ألماني: ليبيا تدفع الثمن باهظ بسبب سياسة ألمانيا الفاسدة تجاه البلاد

سلط موقع international politik الألماني اليوم الخميس الضوء على أن فشل السياسة الألمانية والأوروبية في ليبيا ترك البلاد في حالة من الفوضى والسماح للدول الاستبدادية بلعب دور مهيمن للغاية.

وأوضح الموقع إن أصحاب المناصب السياسية في ليبيا يحققون أرباحًا طائلة من خلال الفساد والمحسوبية، بالطبع هذه الأموال غير متوفرة للخدمات الصحية والدعم الاجتماعي والبنية التحتية وقوات الأمن التي تعمل بشكل صحيح في البلاد.

ومع ذلك، لا يزال قسم التقرير لخبراء الأمم المتحدة الذي يتناول مزاعم الفساد السرية، لم يتم الافراج عنه للجمهور.

وأضاف الموقع إن الحكومة الألمانية تحاول الترويج للتسوية في ليبيا على أنها نجاح كبير لسياستها الخاصة بعد كل شيء ، كان مؤتمر برلين لعام 2020 حول ليبيا هو الذي وضع الأساس للعملية التي أدت إلى انتخاب عبد الحميد الدبيبة ومع ذلك، تمكنت برلين من حذف ليس فقط الصعوبات المذكورة أعلاه من الفساد ولكن أيضًا العديد من “الآثار الجانبية” المؤسفة بحسب وصف الموقع .

ومن جانبها، دعمت إيطاليا بنشاط حكومة الوحدة الوطنية على الرغم من أن مشاركتها كانت أقل من مشاركة باريس لفترة طويلة، أبدت ألمانيا القليل من الاهتمام الحقيقي بليبيا وقد ساعد ذلك تعاون إيطاليا الناجح مع خفر السواحل الليبي ، وهي هيئة نفسها التي نعاونت مع مهربي البشر بحلول عام 2017

تعتبر ليبيا بلد غير آمنه بشكل متزايد ولكن باعتبارها طريق هروب من البحر الأبيض المتوسط ​​للاجئين، ولكن فيما يتعلق ببرلين يجب أن يكون دعم الحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس كافياً للحفاظ على الوضع الراهن وفقا لما أورده الموقع .

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