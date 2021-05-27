مستودع سبها النفطي يستقبل شاحنات من الوقود لتخفيف من معاناة المواطن في الجنوب

وصلت أولى شاحنات نقل الوقود المسيرة اليوم الخميس ضمن القافلة التي انطلقت من مستودع مصراتة النفطي يوم امس في الوصول إلى المحطات الواقعة قبل مستودع سبها النفطي ما بين المنطقتين الشاطئ و أوباري و وصول باقي الشحنة إلى مستودع سبها النفطي .

تأتي هذه الجهود ضمن اولويات شركة البريقة لتسويق النفط و بتنسيق و متابعة المؤسسة الوطنية للنفط من أجل توفير حاجة اهل الجنوب من الوقود و رفع المعاناة.

والجدير بالذكر أن الشروع في عمليات التوزيع للوقود بنوعيه البنزين والديزيل على محطات التوزيع بمناطق الجنوب ستستأنف فورا وسوف يتواصل تسير عمليات نقل الوقود والغاز الي الجنوب بشكل منتظم متى استمر الحفاظ على الاستقرار الأمني والتعاون بين الجهات ذات العلاقة في سبيل خدمة مواطني الجنوب.

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