صنع الله يجتمع مع عمداء بلديات الواحات وتازربو

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اجتماعاً اليوم الخميس بعمداء بلديات الواحات وتازربو، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة “مختار عبدالدائم” .

نوقش خلال الاجتماع مساهمة المؤسسة في استكمال بعض مشاريع الطرق داخل هذه البلديات وكذلك إعطاء فرصة أكبر للشركات الوطنية المحلية للعمل في قطاع النفط وحل بعض المشاكل المتعلقة بالنقل عبر مطارات الحقول النفطية وإنشاء مراكز لتعبئة أسطوانات الغاز ومواضيع اخرى هامة.

ومن جهته أوضح “صنع الله” أن المؤسسة تسعى دائماً لدعم السكان والسلطات المحلية بالمناطق القريبة من العمليات النفطية والمساهمة في تنميتها وتحسين مستوى الخدمات وحل بعض المختنقات وعلى قدر ما يتاح من امكانيات وموارد مالية يتم تخصيصها للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأضاف قائلاً أن المؤسسة تسعى دائما إلى حث الشركاء الأجانب للمساهمة بشكل أكبر في هذه البرامج وبالأخص في المناطق القريبة من عملياتها ، وأنه سيكون هناك تدخلات أكبر خلال المدة القادمة وخاصة بعد نجاح المؤسسة في توقيع اتفاقيات جديدة تتعلق بالتنمية المستدامة مع عدد من الشركات مثل شركة توتال وشركة فنترسهال.

وطالب عمداء البلديات بالتواصل مع إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة لتنفيذ أي برامج يتم الإتفاق حولها متى توفرت الموارد المالية الكافية لتنفيذها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية