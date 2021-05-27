إن بي سي: إدارة بايدن تبحث إعادة فتح السفارة الأمريكية في طرابلس

قالت شبكة إن بي سي الإخبارية اليوم الخميس إن إدارة بايدن أطلقت محاولة دبلوماسية جديدة لإخراج البلاد من دوامة العنف وتخطط لإعادة فتح السفارة الأمريكية في طرابلس بعد سبع سنوات من إغلاقها .

وأضافت إن بي سي إن الدبلوماسي الأمريكي الأعلى رتبة الذي يزور البلاد منذ 2014 وصل الأسبوع الماضي إلى طرابلس ونشرت الإدارة فريقًا هناك للعمل على الإجراءات اللوجستية لإعادة فتح السفارة .

وردا على سؤال حول مستقبل السفارة في طرابلس، رفضت وزارة الخارجية التعليق على الموعد الذي قد تفتح فيه البعثة أبوابها مرة أخرى .

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