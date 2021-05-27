الدبيبة يدعو لتشجيع الاستثمار في مجال النفط في ليبيا

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‏أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الخميس، على ضرورة تشجيع الاستثمار داخليًا لتطوير المنشآت النفطية والرفع‏ من معدلات الإنتاج ودعوة الشركات ‏‏الأجنبية ‏للمساهمة‏ باستثماراتها في البحث والاستكشاف ولتطوير القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة وعدد من مدراء الشركات التابعة لها في حضور وزير النفط والغاز ووكيل الوزارة ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

وقالت الحكومة، إنه جرت في الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه قطاع النفط ومدى استعداد الحكومة لتوفير الإمكانيات للمساهمة في حلحلة هذه المشاكل.

وأضافت أنه تم الاتفاق على تقديم الدعم لشركة البريقة لتسويق النفط وحل كافة الإشكاليات التي تواجهها لضمان توفر الوقود للمواطنين بجميع أنحاء البلاد.