وزير النفط والغاز يلتقي رئيس وأعضاء النقابة العامة للنفط

طرابلس 28 مايو 2021 (وال)- التقى وزير النفط والغاز السيد محمد أمحمد عون بمكتبه الخميس، رئيس النقابة العامة للنفط، ونقباء وأعضاء النقابات بالشركات النفطية.

وتناول الاجتماع المواضيع التي تهم مستخدمي قطاع النفط، كتفعيل قرار زيادة المرتبات بنسبة 67‎%‎ ، وموضوع التأمين الصحي للمستخدمين، إلى جانب مواضيع وقضايا أخرى.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى بكل ما أوتيت من قوة لتحقيق كل ما طرح من مواضيع، خصوصًا المساعي الجادة لتفعيل قرار زيادة المرتبات بنسبة 67 ‎%‎، حيث أن الوزارة على اتصال دائم ومباشر مع كل الأطراف الفاعلة بالخصوص.

وتعهد الوزير بدعمه للنقابات التي فعليًا تترجم لدى المسؤولين هموم ومطالب مستخدمي القطاع، سعيًا لتحقيق الرضا الوظيفي لديهم كافة. (وال) س خ/ ر ت

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