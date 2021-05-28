وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تعلن توحيد منظومة المرتبات لكافة القطاعات والجهات لكل ليبيا

طرابلس 28 مايو 2021 (وال) أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، عن توحيد منظومة المرتبات لكافة القطاعات والجهات الممولة من الخزينة العامة لكل ليبيا .(وال) ع ع/ ر ت

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