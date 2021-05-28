اقتصاد

وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تعلن توحيد منظومة المرتبات لكافة القطاعات والجهات لكل ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 28 مايو 2021 (وال) أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، عن توحيد منظومة المرتبات لكافة القطاعات والجهات الممولة من الخزينة العامة لكل ليبيا .(وال) ع ع/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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