في زيارته الأولى .. رئيس حكومة الوحدة الوطنية يُؤكد دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط  على جميع الأصعدة

طرابلس 27 مايو 2021 (وال)- قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبه والوفد المرافق له اليوم الخميس، بزيارة لمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.

وكان في استقباله لدى وصوله المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، كما كان في مقدمة مستقبليه السيد محمد عون وزير النفط والغاز والسيد رفعت العبار وكيل الوزارة، والسادة أبو القاسم شنقير، جاد الله العوكلي، والعماري محمد العماري أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، ورؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية.

وفور وصوله عقد معالي رئيس الحكومة اجتماعًا بالحضور، حيث رحب المهندس مصطفى صنع الله بمعاليه، وبهذه الزيارة الناجحة قائلا: “نشكركم على زيارتكم هذه وهذا ليس بغريب عنكم فقد وعدتمونا بتقديم كل الدعم لنا عند لقائنا الأول بكم وزيارتكم اليوم هي خير دليل على حرصكم على استمرار عجلة الإنتاج بالقطاع” .

وقال المهندس مصطفى صنع الله – في كلمته – إن قطاع النفط واعد بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهه، وأن المؤسسة الوطنية للنفط استطاعت المحافظة على وحدة القطاع واستمرار الإنتاج، بالرغم من الانقسامات السياسية الحادة طيلة الفترة الماضية، وظل العمل بالمؤسسة وشركاتها دونما انقطاع بالرغم من التحديات، و هو شي سيظل يذكره التاريخ استمرارًا لمسيرة المؤسسة الوطنية للنفط التي تزيد عن ال 53 عامًا, وسيظل زيادة الاحتياطيات النفطية و الغازية و زيادة الإنتاج وإصلاح البنية التحتية للحقول التي تعرضت للتخريب، وخزانات النفط التي دمرت نتيجة للصراعات هي من أهدافنا، كما لا ننسى تطوير قطاع التكرير والتصنيع”.

وأضاف صنع الله: “لدى المؤسسة الوطنية للنفط العديد من الخطط والبرامج ومشاريع الاستثمار وما ننتظره هو الدعم المالي وتوفير الميزانيات اللازمة” .

من جانبه، أكد معالي رئيس الحكومة السيد عبد الحميد الدبيبه على دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط على جميع الأصعدة، باعتبارها مصدر قوت الليبيين الوحيد والرافد الأساسي للاقتصاد الوطني.

وأكد الدبيبة على تشجيع الاستثمار في القطاع؛ لما له من عوائد كبيرة على مستوى الدخل القومي للبلاد، وأضاف قائلاً : “ارفع لكم القبعة بكل احترام باعتباركم العمود الفقري للاقتصاد الليبي وأحي كافة العاملين بالقطاع في مختلف المواقع النفطية سواء في الصحراء أو في الموانئ النفطية أو في وسط البحار”.

بدوره، أكد وزير النفط والغاز على أهمية تطوير قطاع النفط وزيادة القدرة الإنتاجية، وأوضح السيد رفعت العبار وكيل وزارة النفط والغاز في كلمته أن “المؤسسة تتطلع إلى زيادة الإنتاج وتطويره، وهذا لن يأتي إلا بدعم الحكومة لها، وإن العاملين بالقطاع الذين يعملون في ظروف صعبة يتطلعون لتحسين أوضاعهم ويستحقون الأفضل ونأمل أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير على القطاع” .

هذا وقدّم السادة رؤساء لجان الإدارات بالشركات النفطية شروح وافية للسيد رئيس الحكومة، لما يعاني منه قطاع النفط في ظل انعدام الميزانيات وتأثيره السلبي على مستوى الإنتاج وعلى الأصول النفطية للبلاد وسلامة العمليات.

وأكد رئيس الحكومة الوحدة الوطنية أنه سيعمل على دعم المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها بكل السُبل الممكنة، كونها رافدًا أساسيًا للقطاع والممول شبه الوحيد لخزينة الدولة. (وال) إ م

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