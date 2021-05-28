وزارة المالية تعلن توحيد منظومة المرتبات لكل ليبيا.. وتكشف تفاصيل هامة

أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، عن توحيد منظومة المرتبات لكافة القطاعات والجهات الممولة من الخزينة العامة لكل ليبيا.

وقالت الادارة في بيان صادر عنها انه تم توحيد منظومة المرتبات لكافة القطاعات والجهات الممولة من الخزانة العامة لكل ليبيا في سابقه لم تحدث منذ العام 2014م، أملةً أن تكون بادرة طيبة للوطن, مشيرةً إلى أنه تم إحالة مرتبات شهر مايو لكافة موظفي القطاع الاداري لكامل التراب الليبي من المنظومة الموحدة بإدارة الميزانية.

وتضمن التوجية تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 56 لسنة 2021 بإرجاع قيمة 20% لعدد 446 ألف موظف تم خصمها منهم.

كما تضمن التوجية تضمين معدل الاداء لعدد 15 الف عضو هيئة تدريس والتي تم ايقافها في شهر 3/2020م.

بالاضافة إلى مستحقات الاشهر السابقة من معدل الاداء لاعضاء هيئات التدريس التي سيتم تضمينها من 1/1/2021م بمجرد اعتماد الميزانية للسنة المالية 2021.

كما قامت ادارة الميزانية بتوسية عدد 594989 ألف موظف للعاملين بالقطاعات والجهات العامة حسب الاستحقاق المال.

وبلغ عدد المتغيرات في منظومة المرتبات عدد 1.0141.004 تم تسويتها.

ونوهت الوزارة في بيانها إلى كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة بالتعاون مع الادارة في تحديث كافة بيانات موظفيها لتسويتها وفقاً للتشريعات النافذة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي