ضمنها تشجيع الاستثمار داخليًا لتطوير المنشآت النفطية ..الدبيبة يجتمع مع مسؤولي قطاع النفط لمناقشة عدة مواضيع

اجتمع ‏رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء أمس الخميس مع وزير النفط والغاز محمد عون ووكيل الوزارة رفعت العبار ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة وعدد من مدراء الشركات التابعة لها.

تناول الاجتماع التحديات التي تواجه قطاع النفط ومدى استعداد الحكومة لتوفير الإمكانيات للمساهمة في حلحلة هذه المشاكل.

كما أكد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة تشجيع الاستثمار داخليًا لتطوير المنشآت النفطية و‏الرفع‏ من معدلات الانتاج.

وأفاد بدعوة الشركات ‏‏الأجنبية ‏للمساهمة‏ بإستثماراتها في البحث والاستكشاف ولتطوير القطاع بالإضافة إلى الإتفاق على تقديم الدعم لشركة البريقة لتسويق النفط وحل كافة الإشكاليات التي تواجهها، لضمان توفر الوقود بالبلاد.

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