“الدبيبة” يتعهد بتضمين الزيادة الخاصة بالمعلمين.. تعرف على التفاصيل

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” أمس الخميس الخميس اجتماعاً مع نقيب عام المعلمين وكافة النقابات بالمناطق لمعلمي ليبيا، وذلك بحضور وزراء كل من المالية، التربية والتعليم ، التعليم العالي، والتعليم التقني، والخدمة المدنية، رئيس صندوق التأمين الصحي.

وتناول الاجتماع مطالب المعلمين المتعلقة بتحسين أوضاعهم المالية، وإمكانيات الحكومة لتحقيقها،كما أكد تضامنه مع شريحة المعلمين في المطالبة بحقوقهم المشروعة.

وتعهد الدبيبة بتضمين الزيادة الخاصة بمرتبات المعلمين والمعلمات والعاملين بقطاع التربية والتعليم، وفقًا للقانون رقم 4 الصادر عن مجلس النواب.

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