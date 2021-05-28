تباث أسعار خام “برنت” لمستوى 70 دولاراً للبرميل

أظهرت بيانات أوردتها وكالة أنباء “رويترز” الجمعة، تباث أسعار خام “برنت” في مستوياتها، بحيث سجل قرب مستوى 70 دولارا للبرميل.

وأوضحت البيانات، بأن استقرار أسعار النفط العالمية، تزامنت مع توقعات بانتعاش قوي للطلب العالمي، ومخاوف من زيادة الإمدادات من إيران عند رفع العقوبات عنها.

ويتوقع محللون اقتصاديون، أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى ما يقارب من الـ100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام الحالي، بسبب موسم السياحة العالمي، وبعد برامج التطعيم الواسعة النطاق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفقا لـ “رويترز”.

يذكر بأن أسعار النفط العالمية شهدت خلال الأشهر الماضية عدم استقرار، بسبب الركود الذي شهدته الأسواق العالمية، والعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، المخاوف بشأن تفشي وباء كورونا.

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