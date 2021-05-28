محمد الحويج يتابع سير العمل بمركز تنمية الصادرات

قام وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” يوم أمس الخميس بزيارة إلى مركز تنمية الصادرات وذلك للإطلاع على سير العمل ومتابعة أداء الإدارات والمكاتب بالمركز .

حيث تم خلال الزيارة عقد اجتماع ضم كل من مدير عام مركز تنمية الصادرات ونائب المدير العام ومدراء الإدارات والمكاتب؛ نوقش خلاله خطة عمل المركز للعام الجاري وسُبل تنفيذها .

وأشاد الحويج بجهود إدارة المركز في دعم الصناعة الوطنية مؤكداً على الدور البارز لمركز تنمية الصادرات في رفع مستوى الصادرات المحلية غير النفطية من خلال تنظيم معارض تهدف إلى التعريف بالمنتجات الليبية وإيجاد أسواق خارجية لها.

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