مسؤول “علاوة الزوجة”: منزعجون من “اقتطاعات” أموال العلاوة

قال علي البوسيفي، مسؤول مشروع علاوة الزوجة والأبناء في وزارة الشؤون الاجتماعية، في تصريح خاص لقناة “218”، إن الأبناء ممن لم تتجاوز أعمارهم سنّ 18 عام، يحصل أكثر من 90٪ منهم على العلاوة المقررة، والتي تبلغ قيمتها 100 دينار، فيما ما يزال العمل جاريًا لبقية الفئات.

وأوضح “البوسيفي”، خلال تصريحه، أن الوزارة تبحث مع المصارف التجارية، بشكل مستمر، عن حلول لبعض الخصومات الحاصلة في بعض حسابات أرباب الأسر.

و أوضح مدير مشروع علاوة الزوجة والأبناء أن بعض أولياء الأمور تترتب عليهم التزامات مالية لصالح المصارف مقابل قروض أو سلف أو خدمات غير مُسددة؛ فيتم استقطاعها من أموال العلاوة، مُعبّرًا عن انزعاجه، ومطالبًا المصارف بالتحلّي بالمسؤولية الاجتماعية و التوصل مع أرباب الأسر إلى حلول أخرى، دون المساس بأموال الزوجة والأبناء.

وأشار مسؤول علاوة الزوجة والأبناء إلى وجود بعض المشاكل الإدارية، المتمثلة في طول الدورة المستندية لفئات الزوجة غير العاملة، والمتزوجة من أجنبي لإثبات صحة الإجراءات الإدارية، في ظلّ عدم وجود منظومة مُوحّدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية