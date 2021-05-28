خاص.. أبوبكر سعيد: بند المرتبات لم يعتمد إلى غاية الأن

قال عضو مجلس النواب “أبوبكر سعيد” حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية أن الميزانية المختصة بباب المرتبات لم تعتمد إلى غاية الآن ، ولا يمكن أن يعتمد بند دون الأخر ويجب أن تعتمد بالكامل أو تترك إلا إذا لم يٌفهم ما توصل إليه المجلس أو أن التصريحات كانت تصل مغلوطة .

وأضاف بالقول: من الممكن أن تعقد جلسة الاثنين القادم وهذا يعتمد على المجلس وما تم الاتفاق، كما أن هناك اعتراضات منها جوهرية ومنها مطالبة بعض المناطق أو المدن أو بعض الأشخاص أو مناكفات سياسية الغرض منها الضغط على الحكومة وتعد قلة قليلة تمارسها على الحكومة لتمرير بعض المواضيع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية