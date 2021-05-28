خاص.. سعيد: عدم قدرة الحكومة في إيصال الرسالة بشكل واضح

قال عضو مجلس النواب “أبوبكر سعيد” حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية هناك مبالغة في بعض من الأبواب بالميزانية منها : الباب الثاني الذي يرى بعض على الأعضاء أنه يجب أن يخفض مراعاة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، والمدة التي خصصت للحكومة ووصول الانتخابات في ديسمبر 2021 المصاريف التشغيلية الخاصة في هذا الباب .

وكما أن الباب الثالث “التنمية” هناك تباين بوجهات النظر وعدم فهم وقصور، وأيضا عدم قدرة الحكومة في إيصال الرسالة بشكل واضح ويعتبر ضعف من الحكومة بتواصلها مع اللجنة المالية ولم توضح برامجها وأهدافها خلال المرحلة القادمة ، كما يجب على الحكومة أن ترفع تقرير مفصل حول المشاريع والبرامج التي تتعلق ببرنامج التنمية خلال المرحلة القادمة وخاصة بأن الدولة متعاقدة ووفقا للبرنامج التنموي سنة 2008 ،2012 على قيمة أكثر من 120 مليون دولار .

وأضاف قائلاً: يعتبر بعض الأعضاء أن كل القيمة التي وضعت في الميزانية يجب أن تكون مشاريع جديدة ، وهذا غير صحيح بإعتبار أن هذه القيمة تتعلق بتغطية عقود سابقة وهي حلول لكثير من المختنقات وهذا ما تم توضيحه ، وكذلك بعض أعضاء يريدون سماع هذا الكلام من الحكومة ولكن للأسف يوجد قصور من قبل الحكومة في التواصل مع لجنة التخطيط وبعض النواب .

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