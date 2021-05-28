اسعار الذهب اليوم تتراجع بفعل صعود سعر الدولار

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، في وقت لاحق من اليوم، لاستقاء مؤشرات على الضغوط التضخمية.

وبحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1891.45 دولار للأوقية (الأونصة).

وربح المعدن حوالي 0.6 % منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتسجيل رابع مكاسبه الأسبوعية على التوالي.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1891.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.8% إلى 27.64 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 % إلى 1175.44 دولار.

وارتفع البلاديوم 0.3 % إلى 2814.36 دولار، إذ صعدت الأسعار بعدما توقعت شركة ”نورنيكل“ الروسية عجزا أكبر في 2021.

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