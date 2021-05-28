الدبيبة: يجتمع مع وزيري خارجية ايطاليا ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، اليوم الجمعة، مع وفدًا أوروبيًا ضم وزير الخارجية الإيطالي «لويجي دي مايو» ووزير خارجية مالطا «إيفاريست بارتولو» , ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع «اوليفر فاريلي»، وبحضور وزراء الخارجية والداخلية والدولة لشؤون الهجرة بحكومة الوحدة الوطنية .

تم خلال الاجتماع مناقشة العلاقات والتعاون في كافة المجالات، وكذلك العمل على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي من أهمها التنسيق المشترك بين الجانب الليبي والأوروبي في ايجاد حلول مستدامة واكثر شمولية للتخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.

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