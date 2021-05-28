وزير الخارجية الإيطالي: مهمة اليوم تعزز التعاون بين أوروبا و ليبيا في مجال الهجرة

تصدر التعاون بين أوروبا وليبيا في مجال الهجرة القضايا التي تم تناولها اليوم بين السلطات الليبية ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو و نظيره المالطي إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي خلال بعثتهم إلى ليبيا.

وقال دي مايو لوكالة نوفا الإيطالية “تناولنا أيضًا في محادثات اليوم القضية الأساسية المتمثلة في تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا في مجال الهجرة”، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

ولفت دي مايو إلى أهمية الانتقال تدريجياً من منطق يركز حصريًا على السيطرة على الحدود البحرية إلى استراتيجية أوسع تشمل القدرة على التحكم في المداخل غير النظامية من الحدود الجنوبية.

وأضاف دي مايو أن جميع الأنشطة في هذا المجال ينبغي أن تتم بالامتثال التام للمعايير الدولية وحقوق الإنسان انطلاقاً من حقوق الفئات الأكثر ضعفًا.

وأشار دي مايو إلى أن مبادرات دعم فزان تعد هي الأخرى عنصر أساسي في استراتيجية مكافحة الاتجار الإجرامي الذي ينتشر في المنطقة.

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