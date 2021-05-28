النائب أبوبكر سعيد: الميزانية المختصة بباب المرتبات لم تعتمد

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قال عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد إن الميزانية المختصة بباب المرتبات لم تعتمد إلى غاية الآن، ولا يمكن أن يعتمد بند دون الآخر.

وأضاف سعيد بحسب صحيفة صدى الاقتصادية أنه يجب أن تعتمد بالكامل أو تترك إلا إذا لم يٌفهم ما توصل إليه المجلس أو أن التصريحات كانت تصل مغلوطة.

وتابع عضو مجلس النواب :”من الممكن أن تعقد جلسة الإثنين المقبل وهذا يعتمد على المجلس وما تم الاتفاق عليه”.

وأشار إلى أن هناك اعتراضات منها جوهرية ومنها مطالبة بعض المناطق أو المدن أو بعض الأشخاص أو مناكفات سياسية الغرض منها الضغط على الحكومة وتعد قلة قليلة تمارسها على الحكومة لتمرير بعض المواضيع.