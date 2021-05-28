خاص.. أبوبكر سعيد: بعض النواب يضغطون على الحكومة لغرض ابتزازها

قال عضو مجلس النواب “أبوبكر سعيد” حصريا لصدى الاقتصادية يجب على حكومة الوحدة الوطنية أن تغطي جميع مدن ومناطق ليبيا وليس مدن دون الأخرى؛ وكذلك يوجد بعض من النواب يضغطون على الحكومة لغرض ابتزازها والحصول على مكاسب سواء في تعيين الوكالة أو ببعض الأشياء الأخرى .

وأشار أيضا إلى أن الحكومة استمرارها هكذا لغرض الابتزاز اعتقد سيتم إضاعتها كليا مثل حكومة الوفاق سابقا ويجب على الحكومة أن تشتغل بطريقة الصحيحة وأن لا تستسلم للضغوطات، وكذلك تمارس عملها كحكومة وسلطة تشريعية منفصلة ،بالإضافة إلى التواصل مع كل النواب الوطنيين ليكن لديهم دور وليس فقط أن تتواصل مع المعارضين وبهذه القلة من الممكن أن ترى في نفسها أن تحدث فوضى داخل المجلس وأن تغير مسار المجلس .

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