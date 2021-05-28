وزير المالية: توحيد منظومة المرتبات سابقة لم تحدث منذ 2014

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قال وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك اليوم الجمعة إن توحيد منظومة المرتبات لكافة القطاعات والجهات الممولة من الخزانة العامة لكل ليبيا في سابقة لم تحدث منذ عام 2014.

وأضاف المبروك بحسب الصفحة الرسمية للوزارة على “فيسبوك” :”نأمل أن تكون هذه الخطوة – توحيد منظومة المرتبات – بادرة طيبة لوطننا”.

وأشار وزير المالية إلى أنه تمت إحالة مرتبات شهر مايو لكافة موظفي القطاع الإداري لكامل التراب الليبي من المنظومة الموحدة بإدارة الميزانية.

وذكر المبروك أن الوزارة استطاعت الانتهاء من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم (56) لسنة 2021 بإرجاع قيمة 20٪ لعدد (446) ألف موظف تم خصمها منهم.

ولفت وزي المالية إلى أن الوزارة تمكنت من تضمين معدل الأداء لعدد 15000 عضو هيئة تدريس والتي تم إيقافها في شهر 2020/3.

وأوضح المبروك أن الوزارة ستقوم بتضمين مستحقات الأشهر السابقة من معدل الأداء لأعضاء هيئات التدريس من 2021/1/1 بمجرد اعتماد الميزانية للسنة المالية 2021.

وأكد الوزير أن إدارة الميزانية بوزارة المالية قامت بتسوية عدد (594989) ألف موظف للعاملين بالقطاعات والجهات العامة حسب الاستحقاق المحال وبلغ عدد المتغيرات في منظومة المرتبات عدد (1,041,001) تم تسويتها.