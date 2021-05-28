خاص.. سعيد: ضرورة لوضع توازن بين المرتبات المتدنية والأسعار العالية نتيجة ارتفاع سعر الصرف

قال عضو مجلس النواب “أبوبكر سعيد” حصريا لصدى الاقتصادية أما بخصوص الباب الرابع لا يوجد به جدل كبير يتعلق بالفهم ووصول خدمات المواطن في الأسعار المناسبة مقارنة بأسعار الصرف والتي تعتبر عالية جدا تتجاوز 4.45 حسب ما حث مصرف ليبيا المركزي، وبالتالي الدعم أصبح له ضرورة لوضع توازن بين المرتبات المتدنية والأسعار العالية نتيجة ارتفاع هذا السعر .

وأضاف أيضا بأن الباب الخامس يوجد أعضاء كثر يرو أن هذا الباب ليس ذو جدوى الذي يتعلق ببند الطوارئ ، وأيضا يعتبر قصور من الحكومة ووضحت بأن البنود التي تنطوي على هذا البند على سبيل مثال علاوة الزوجة والأبناء وضعت وصرفت من هذا الباب ، وبالتالي جل الأعضاء لم تكون لهم الصورة واضحة وأن عملية إلغائه غير مجدية وربما تخفيضه للحد الأدنى يفيد المرحلة المتبقية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية