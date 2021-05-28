روما تعلن عن منتدى اقتصادي خلال زيارة الدبيبة الاثنين لإيطاليا

قالت وزارة الخارجية الإيطالية، إنها ستستضيف الاثنين المقبل الحدث الاقتصادي “ليبيا الجديدة تقدم نفسها للشركات الإيطالية” بمناسبة زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى إيطاليا.

وأوضح دي مايو بحسب مانشرت وكالة نوفا الإيطالية، أن منتدى اقتصاديا سيعقد في وزارة الخارجية الإيطالية خلال زيارة الدبيبة إلى روما، بحضور الشركات الإيطالية المؤهلة والمهتمة بتعزيز وجودها في ليبيا.

وقال دي مايو، إنه أجرى في نهاية المباحثات في طرابلس، محادثة مع الدبيبة حيث عبر له عن رضاه عن زيارته المرتقبة إلى روما الاثنين المقبل.

وستكون زيارة عبد الحميد الدبيبة ووفده الوزاري، أول زيارة رسمية له إلى إيطاليا بصفته رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية .

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