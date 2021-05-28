خاص.. عضو مجلس النواب: تقديم مقترح للمجلس بحيث تخفض الميزانية من 93 إلى 76 مليار دينار

قال عضو مجلس النواب “أبوبكر سعيد” حصريا لصدى الاقتصادية يجب أن يوجد فصل كامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وأيضا يوجد قصور في فهم مايحدث داخل الجلسة من قبل المواطنين لعدم تغطيتها بشكل كامل وصحيح ويجب على الإعلام أن يلعب دور بارز ومهم في هذه المرحلة .

وأكد “سعيد” على أنه تم بالأمس تقديم مقترح متوازن من قبل مجموعة كبيرة من النواب بحيث أن يكون مقترح متوازن بحيث لا ترفض الميزانية بشكلها الحالي، وطالبوا بتخطيط بعض البنود وبعض الأبواب بالميزانية وكان مقترح صحيح ومقبول بحيث تخفض الميزانية من 93 إلى 76 مليار دينار ليبي ولاقى هذا الأمر استحسان وقبول أغلبية أعضاء مجلس النواب ولو تركت حرية التصويت بالأمس بدون فوضى التي نقلت بعض منها على الإعلام كان سيمر بسلام بدون اشكالية ولكن للأسف توجهات البعض لم توافق على تمرير الميزانية إلا بالموافقة على شروطهم وأعتقد هذا ما سبب في مشكلة وسبب في تعليق الجلسة .

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